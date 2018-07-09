نفت الرئيسة المشتركة لمجلس "سوريا الديمقراطية" إلهام أحمد، وجود اتفاق مع دمشق ينص على تسلم الحكومة السورية إدارة المنشآت النفطية، وتولي عمليات تصدير النفط..

وقالت أحمد في تصريحات لوكالة (سبونتيك)، حول ما أثارته وسائل إعلام سورية بوجود اتفاق بين "قوات سوريا الديمقراطية" و الحكومة السورية، ان"ما نشر غير صحيح مطلقاً، ولا يوجد أي اتفاق من هذا القبيل ".

واتهمت الرئيسة المشتركة لمجلس "سوريا الديمقراطية" وسائل الإعلام السورية "بنشر معلومات لا صحة لها منذ فترة".

ونفت أحمد "عدم وجود مفاوضات حول النفط في "المناطق المحررة"، مشددة على أن "النفط في المناطق المحررة نستفيد منه حسب احتياجاتنا".

من جانبه، رفض الناطق باسم "قوات سوريا الديمقراطية" كينو غابرييل، التعليق على الأمر، قائلا لوكالة "سبوتنيك"، "لا رد لدي حول هذا الموضوع".

وكشفت صحيفة (الوطن) المحلية، نقلا عن مصادر عن "الإدارة الذاتية" الكردية شمالي سوريا، يوم الأحد، عن التوصل لاتفاق جديد بين النظام السوري و "وحدات حماية الشعب" الكردية يقضي بتسليم النفط لدمشق.

وجاء الحديث عن التوصل لاتفاق بعد إعلان النظام السوري استعداد الجيش شن عملية عسكرية لاستعادة مناطق خاضعة تحت سيطرة "قسد" ، في حال رفضها الحوار، الا ان "مجلس سوريا الديمقراطية" أبدى استعداده للتفاوض مع دمشق بلا شروط.

وتسيطر القوات الكردية،، والتي تحظى بدعم أمريكي، على مساحات واسعة في شمال وشمال شرق سوريا، بعد طرد تنظيم "داعش"منها، وتتولى الإدارة الذاتية الكردية تسيير شؤونها.

سيريانيوز