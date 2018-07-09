أعلن رئيس "هيئة التفاوض" نصر الحريري، أن المعركة مستمرة ضد الجيش النظامي، وذلك عقب شن الأخير عمليات عسكرية في منطقة الجنوب السوري، استعاد من خلالها عدة مناطق بريف درعا.

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وقال الحريري، عبر صفحته (تويتر)، "ماضون في معركتنا ضد هذا النظام ، وواهم من يعتقد أن معركتنا مع النظام يمكن أن تحددها جغرافيا أو يمكن لها أن تنتهي بسهولة" .

ويأتي حديث الحريري بعد خسارة فصائل معارضة مسلحة عدة مناطق بريف درعا، خلال شن الجيش النظامي، في 19 الشهر الماضي، عملية عسكرية في جنوب سوريا، بدعم من الطيران الروسي.

وتوصلت المعارضة السورية المسلحة مع الجانب الروسي، يوم الجمعة، لاتفاق مصالحة في جنوب سوريا نصّ على عدة بنود منها وقف إطلاق النار في درعا ، وتسليم الفصائل المسلحة سلاحها بجميع المدن والبلدات، وتسوية اوضاع المسلحين بضمانات روسية, تسليم جميع نقاط المراقبة على طول الحدود السورية الأردنية لتكون تحت سيطرة الحكومة السورية.