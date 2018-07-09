أصدرت وزارة التربية، يوم الأحد، شروط القبول وتعليماته في مدارس المتفوقين للعام الدراسي 2018-2019 .

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وأشارت الوزارة، بحسب صحف محلية، ان شروط القبول تشتمل صفوف السابع والثامن والتاسع من مرحلة التعليم الأساسي والشرعي بالإضافة إلى مرحلة التعليم الثانوي.

وحددت الوزارة موعد إجراء اختبار القبول في مدارس المتفوقين للصفين السابع الأساسي والأول الثانوي يوم الأحد الواقع في 12 آب المقبل.

واشتملت التعليمات قبول الطلبة الحاصلين على ( 3100 ) درجة في التعليم الأساسي والراغبين في التسجيل في مدارس المتفوقين دون خضوعهم لاختبار القبول إضافةً إلى العدد المسموح به في هذه المدارس.

كما يقبل الطلبة الحاصلون على(3100) درجة في شهادة التعليم الشرعي في المواد الأساسية (اللغة العربية- الرياضيات- الاجتماعيات- العلوم العامة- اللغة الإنكليزية- اللغة الفرنسية- العقيدة الإسلامية ) لأنها موازية لمادة التربية الدينية في التعليم الأساسي وإسقاط علامات باقي المواد الشرعية (التفسير والاستحفاظ والتلاوة-الحديث الشريف-الفقه-الخطابة) والراغبون في التسجيل في مدارس المتفوقين.‏

و يقبل في الصفوف الثامن والتاسع الأساسيين والثاني والثالث الثانويين الطلاب الذين نجحوا إلى هذه الصفوف في مدارس المتفوقين بنتيجة العام الدراسي2017 -2018م.

وحددت التعليمات لكل صف ثلاث شعب صفية وتفتتح شعب إضافية للصف الأول الثانوي والصف السابع من التعليم الأساسي في مدارس المتفوقين عند توافر الإمكانات المادية والكادر التدريسي على أن يراعى قبول الطلاب وفق تسلسل درجاتهم النهائية في امتحان القبول وألا يتجاوز عدد الطلاب في الشعبة الواحدة (30) طالباً.‏

وبينت التعليمات أنه يقبل في الصف السابع الأساسي من يكون حاصلاً على (180) درجة فما فوق في الصف السادس الأساسي ، شريطة عدم الرسوب في أحد صفوف مرحلة التعليم الأساسي .

ويجرى للمتقدمين اختبار قبول مركزي يوم الأحد في 12/8/2018 وتوضع للمتقدمين درجات لهذا الاختبـار قدرها (100) درجة . شريطة أن يحصل التلميذ على (60 ) درجة فما فوق من أصل (100) درجة وهي الدرجة العظمى في اختبار القبول المركزي الذي تجريه وزارة التربية ، وتحتسب علامة النجاح وفق الآتي : (درجة النجاح في الصف السادس الأساسي) + (درجة الاختبار) = النتيجة النهائية.‏

وفيما يتعلق بالقبول في الصف الأول الثانوي، أوضحت التعليمات حصول الطالب على ( 2800 ) درجة فما فوق في امتحان شهادة التعليم الأساسي لدورة 2018م . أن يكون حاصلاً على (2800 ) درجة فما فوق في امتحان شهادة التعليم الشرعي لعام 2018م من أصل (3100) درجة في المواد الأساسية، وإسقاط علامات باقي المواد الشرعية، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم الرسوب في أحد صفوف مرحلة التعليم الأساسي.‏

ويتقدم لامتحان القبول الطلبة من المدارس العامة ( الرسمية والخاصة ) ومدارس المتفوقين ويخضعون للشروط نفسها، ويجرى للمتقدمين اختبار قبول مركزي يوم الأحد في 12/8/2018 ، وتوضـع للمتقدميـن درجات لهذا الاختبـار قدرها (1000) درجة، شريطة أن يحصل الطالب على ( 600 ) درجة فما فوق من أصل (1000) درجة وهي الدرجة العظمى في اختبار القبول المركزي الذي تجريه وزارة التربية.

ويتم حساب الدرجة النهائية للطلاب المتقدمين وفق الآتي (درجة الطالب في الصف التاسع الأساسي + درجة الطالب في الاختبار المركزي) . ودرجة الطالب في الصف التاسع الشرعي للمواد المذكورة أعلاه+ درجة الطالب في الاختبار المركزي، ويقبل الطلاب حسب العدد المخصص وفقا لتسلسل الدرجة النهائية التي يحصل عليها الطلاب .‏

ودعت الوزارة الراغبين بالتسجيل إلى الاطلاع على شروط القبول بمراجعة مديريات التربية بالمحافظات.