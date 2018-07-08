تصدت الدفاعات الجوية السورية، مساء الأحد، لهجمات صاروخية اسرائيلية على مطار التيفور العسكري في ريف محافظة حمص وسط سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) نقلاً عن مصدر عسكري ،قوله بأن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لعدوان إسرائيلي وأسقطت عدداً من الصواريخ التي كانت تستهدف مطار التيفور وأصابت إحدى الطائرات المهاجمة وأرغمت البقية على مغادرة الأجواء".

كما أشار الإعلام الحربي إلى أن "الدفاعات الجوية السورية تتصدى للعدوان على مطار التيفور بريف حمص الشرقي وتسقط عدداً من الصواريخ".

من جهته، قال مصدر ميداني لوكالة (سبوتنيك) الروسية، بأن "أضرار مادية وقعت بمطار التيفور نتيجة استهدافه بصواريخ معادية".

ويعتبر هذا الاعتداء الجديد ليس الأول من نوعه حيث قامت طائرات إسرائيلية من طراز إف 15 بغارة جوية على المطار في التاسع من نيسان الماضي ، أسفرت عن مقتل 14 شخصا بينهم، حسب ما قالته طهران، 7 عسكريين إيرانيين.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العدوان، إلا أن النظام السوري أعلن أن إسرائيل استهدفت مطار "التيفور" ( T4 ) في حمص بضربات صاروخية ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية للجيش النظامي تصدت للعدوان .

كما اتهم الجيش الروسي إسرائيل بشن ضربات صاروخية على القاعدة العسكرية،عبر المجال الجوي اللبناني.

ورفعت إسرائيل درجة تأهب جيشها، تحسبا لرد عسكري إيراني ، على خلفية الغارات التي شنها الطيران الإسرائيلي على قاعدة عسكرية بسوريا.

وشن الطيران الإسرائيلي في الآونة الأخيرة هجمات على أهداف عسكرية منها إيرانية، كانت آخرها في شباط الماضي، في ريف دمشق والمنطقة الوسطى, حيث أعلن النظام أن دفاعاته الجوية ردت على ذلك بإطلاق عدة صواريخ أصابت طائرة إسرائيلية سقطت في شمال إسرائيل.

سيريانيوز