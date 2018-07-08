أعلنت هيئة الأركان التركية، يوم الأحد، أن القوات المسلحة التركية سيّرت الدورية الحادية عشر في منطقة "منبج" شمالي سوريا، في إطار "خارطة الطريق" التي توصلت إليها تركيا مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت الأركان التركية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية، أن قواتها سيّرت بالتنسيق مع نظيرتها الأمريكية، سيّرت الدورية المستقلة الحادية عشرة على طول الخط الفاصل بين منطقتي "عملية درع الفرات" و"منبج".

وكانت رئاسة الاركان التركية اعلنت، في 18 حزيران الماضي، بدء الجيشين التركي والأمريكي تسيير دوريات مستقلة على طول الخط الواقع بين منطقة "عملية درع الفرات"، ومدينة منبج شمالي سوريا.

ووافقت تركيا والولايات المتحدة الأمريكية ، في حزيران، على خارطة طريق بشأن مدينة منبج بريف حلب، وذلك عقب لقاء جمع بين وزيري خارجية البلدين.

وبحسب التصريحات التركية، فان الجدول الزمني حيال خارطة طريق منبج سينفذ خلال 90 يوم.

وبدأت وحدات "حماية الشعب الكردية" السورية، الشهر الماضي، بسحب مستشاريها العسكريين من منبج.

ويتضمن اتفاق منبج تشكيل دوريات أميركية ــ تركية، وخروج "وحدات حماية الشعب" الكردية إلى شرق الفرات، بعد نزع سلاحها، وتشكيل مجلس مدني.

سيريانيوز