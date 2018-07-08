وكالة: هجمات صاروخية تستهدف مطار التيفور في ريف حمص الاخبار المحلية شارك

أفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) مساء الأحد، عن وقوع عدوان على مطار التيفور في ريف حمص.

لتصفح أفضل لسيريانيوز الرجاء زيارة الموقع في حلته الجديدة اضـغـط هـنا وأضافت الوكالة أن والدفاعات الجوية السورية تتصدى لاعتداء على مطار التيفور العسكري الواقع في ريف محافظة حمص وسط سوريا . كما أشار الإعلام الحربي أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى للعدوان على مطار التيفور بريف حمص الشرقي وتسقط عدداً من الصواريخ. من جهته، قال مصدر ميداني لوكالة (سبوتنيك) الروسية، بأن "أضرار مادية وقعت بمطار التيفور نتيجة استهدافه بصواريخ معادية". يتبع .. سيريانيوز

2018-07-08 18:11:52 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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