بينها Hello... إليك قائمة التطبيقات التي سيغلقها "فيسبوك"! علوم وتكنولوجيا

كشفت "فيسبوك" أنها تعمل على إغلاق تطبيقات مثل teen polling app tbh ,caller ID tool Hello و fitness tracker Moves ، وذلك بسبب انخفاض استخدام تلك التطبيقات.

وذكر موقع guce.oath. عن الشبكة الاجتماعية العملاقة أنها تخطط لإزالة جميع بيانات المستخدم الخاصة بالتطبيقات الثلاثة في غضون 90 يومًا، و لكن من المرجح أن تتوقف التطبيقات عن العمل قبل ذلك. وسيوقف "فيسبوك" عمل تطبيق Moves ومجموعة البرامج الخاصة به في 31 تموز، فضلا عن اغلاق تطبيق Hello خلال بضعة أسابيع. ورغم أن الشركة لم تذكر أية مخاوف تتعلق بالخصوصية، الا ان التطبيقات المدرجة جميعها تعمل باستخدام بيانات قد تكون حساسة بالنسبة للمستخدمين، حيث تملأ مزامنة دفتر العناوين هذه الملفات الشخصية المتعلقة بهم، وقد تكون التطبيقات المجهولة خادعة للمراهقين و تقوم بسرقة بيناتهم الشخصية. سيريانيوز

