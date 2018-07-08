أزاح تقرير حديث، الستار عن قيام شركة "لايت" بتطوير هواتف ذكية جديدة تحتوي على 5 او 9 كاميرات.

وجاء في تقرير حديث من صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن شركة "لايت" المشهورة بتصنيع كاميراL16 المذهلة، التي كانت تضم 16 عدسة في جهاز بحجم الجيب، تعمل على تطوير هواتف ذكية جديدة تحتوى على 5 أو 9 كاميرات.

وقالت الشركة أن النموذج الأولى من هاتفها الجديد يضم مجموعة متعددة من العدسات الي يمكنها التقاط صور بدقة تصل إلى 64 ميجابيكسل، مع وعود بتحقيق أداء أفضل للضوء المنخفض والتأثيرات العميقة.

ومن نواحٍ عديدة، فإن التحول نحو التصوير الفوتوغرافي بالهاتف الذكي مناسبة لطبيعية شركةLightالتي تركز في الأساس على الكاميرات والتصوير.

وقال محللون أن ما تسعى إليه الشركة سيزيد من حدة المنافسة بين الشركات المصنعة للهواتف، التي طرح بعضها بالفعل أجهزة مزودة بعدة عدسات للكاميرا، مثل هواوي P20 Pro وHTC U12 Plus.

ولفت تقرير "واشنطن بوست" أن Light سوف تعلن عن هاتفًا مزودًا بتكنولوجيا الكاميرا الخاصة بها في وقت لاحق من هذا العام.

سيريانيوز