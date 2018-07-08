حصلت شركة التكنولوجيا الكورية العملاقة "سامسونغ" على براءة اختراع لكاميرا بيومترية من قبل مكتب براءات الاختراع الأمريكي.

وتتضمن ميزة التعرف على قزحية العين بالإضافة إلى التعرف على الوجوه ثلاثية الأبعاد، ووفقًا لتقارير من Patently Apple ستعمل أيضًا الكاميرا في الظلام، ويمكنها أيضًا تتبع العين.

وليس من الواضح موعد ظهور هذه التقنية في هواتف سامسونج، فمن المحتمل أن نراها فيSamsung Galaxy Note 9 القادم، والذى سيحتوى على قلم بلوتوث، وهناك أراء أخرى تقول أن التكنولوجيا الجديدة سوف تظهر لأول مرة في هواتف سامسونج 2019

وبالإضافة إلى Apple، فإن Oppo و Xiaomi فقط لديهما ميزة التعرف على الوجوه ثلاثية الأبعاد على هواتفهما الجديدة، وهما Find X و Mi8 Explorer Edition، يتميز كلا الهاتفين بمسح ضوئي ثلاثي الأبعاد، على غرار Apple iPhone X.

سيريانيوز