طرحت شركة "غوغل" تحديث جديد لتطبيق Drive التابع لها على أجهزة أندرويد، الذي يستهدف بشكل خاص هؤلاء الذين يستخدمون Microsoft Office.

وقال موقع phonearena الهندي، انه باستخدام أحدث إصدار من Drive ، سيتمكن المستخدمين من تنزيل ملفات Microsoft Office المحمية بكلمة مرور وعرضها، وهو أمر لم يكن ممكنًا قبل ذلك.

كما سيتمكن المستخدمين من مشاركة هذه المستندات مع زملائهم في العمل عبر Drive، لذلك لن يكون المستخدم مقيد للعمل ضمن نظام بيئي واحد تقدمه Google أو Microsoft، كما أضافت جوجل بعض إصلاحات الأخطاء وتحسينات الأداء أيضًا.

ويحمل التحديث تميزاً كونه يقدم ميزات غير معهودة للمستخدمين، من شركتين متنافستين مثل مايكروسوفت و Google.

سيريانيوز