أعلنت هيئة الأمم المتحدة، يوم الأحد، أن "معظم النازحين السوريين عادوا إلى قراهم ومنازلهم ولم يبق سوى 150 نازحا قرب الحدود الأردنية معظمهم من الرجال".

ونقلت وكالات أنباء، عن المنسق المقيم للأمم المتحدة في الأردن أندرس بيدرسن ،قوله في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الأردنية عمان أن "الأمم المتحدة وبالعمل مع الشركاء على الأرض، تحاول إيجاد حل للأزمة وتحتاج إلى المزيد من الدعم".

وطالب بيدرسن بـ"منح الأمم المتحدة حق المرور إلى الجانب السوري للوصول إلى من يحتاجون المساعدة وتقديمها لهم ".

وسبق أن أعلنت الأمم المتحدة أن العمليات العسكرية بجنوب سوريا أسفرت عن نزوح أكثر من 320 ألف مدني، بينهم 60 ألفا تجمعوا عند الحدود مع الأردن، بينما توجه آلاف آخرون إلى الحدود مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل.

ومارست منظمات دولية وأممية ضغوطات على الأردن من أجل فتح حدوده أمام السوريين الفارين من الصراع، حيث قرر الأردن فتح 3 معابر إنسانية مع سوريا لتسهيل تمرير المساعدات للنازحين السوريين داخل الحدود السورية، مشددا على إبقاء حدوه مغلقة ورفض استقبال أي لاجئ سوري إضافي، تحسبا لأي مخاطر أمنية.

ويأتي ذلك بعد أن توصلت المعارضة السورية المسلحة مع الجانب الروسي، يوم الجمعة، لاتفاق مصالحة في جنوب سوريا نصّ على عدة بنود منها وقف إطلاق النار في درعا ، وتسليم الفصائل المسلحة سلاحها بجميع المدن والبلدات، وتسوية أوضاع المسلحين بضمانات روسية, تسليم جميع نقاط المراقبة على طول الحدود السورية الأردنية لتكون تحت سيطرة الحكومة السورية.

يشار إلى أن الجيش النظامي، بدأ في 19 الشهر الماضي، عملية عسكرية في جنوب سوريا، بدعم من الطيران الروسي، لاستعادة درعا، بالتزامن مع مصالحات أجريت في المنطقة والتي انضمت إليها بلدات وقرى في محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة.

سيريانيوز