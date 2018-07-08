أفادت وكالة (رويترز) نقلاً عن مصدر حكومي، يوم الأحد، أن المؤسسة السورية العامة لتجارة وتصنيع الحبوب اشترت 200 ألف طن من القمح اللين في مناقصة عالمية بسعر 195 دولارا للطن.

وأوضح المصدر الحكومي أن "السعر يشمل تكاليف الشحن وأن الطرف البائع هو مورد من منطقة الشرق الأوسط". وهو ما اعتبره تجار بانه سعر "زهيد للغاية" بحسب وكالات ابناء.

من جهته، أوضح مصدر تجاري أن "الشحن لسوريا من البحر الأسود أو شرق أوروبا أرخص منه إلى مصر مثلا لكن ليس بما يبرر فرق السعر هذا ".

وأعلن مدير المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب يوسف قاسم في حزيران الماضي، عن مناقصة لشراء 200 ألف طن من القمح، مضيفا أن تقديم العروض يبدأ من تاريخ 2/7/2018 لأقل سعر ممكن بما يتناسب مع الأسعار العالمية.

وكانت وكالة "رويترز" نقلت في أيار الماضي، عن مسؤول حكومي ،قوله أن السلطات السورية تتوقع شراء أقلّ من مليون طنّ قمحًا محلياَ من المزارعين في موسم 2018 ، بسبب نقص هطول الأمطار.

وقدّرت سوريا محصول 2017 عند 2.17 مليون طنٍّ ، بينما قدّرته وكالات الأمم المتّحدة بنحو 1.8 مليون طن.

وكان وزير التجارة الداخلية عبد الله الغربي أعلن في شهر أيلول أن الحكومة وقعت صفقة مع روسيا لتوريد 3 ملايين طن من القمح على مدى 3 سنوات، لكنها تعمل للحصول على التمويل من موسكو.

وشهدت سوريا، التي كانت في الماضي مكتفية ذاتيا من القمح بموجب سياسة تدعمها الحكومة، هبوطا حادا في الإنتاج منذ نشوب الحرب هناك.

سيريانيوز