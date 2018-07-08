اعتبر مجلس "سوريا الديمقراطية"، يوم الاحد، أن الحديث عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية جاء لتأخير القرار النهائي لتسوية الأزمة السورية.

وقال رياض درار الرئيس المشترك للمجلس، في تصريح لوكالة (هاوار) الكردية إن "استثناء مكونات الشمال السوري من المشاركة في اللجنة الدستورية سيؤدي إلى فشلها ".

وكانت موسكو اعلنت ان تمثيل الأكراد في اللجنة الدستورية السورية سيتم بأية حال من الأحوال.

وبيّن أن تلك الخطوة "ليست سوى شكل من أشكال الاستعراض السياسي لتأخير اتخاذ القرار النهائي بشأن حل الأزمة السورية".

ويجري العمل على تشكيل لجنة دستورية من شأنها أن تعمل مع دي ميستورا على إعداد مقترحات خاصة لصياغة دستور جديد لسوريا.

وتسلمت الامم المتحدة مؤخرا قائمة مرشحين للجنة الدستورية من قبل الحكومة السورية والمعارضة

وكان المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في الـ30 كانون الثاني الماضي في مدينة سوتشي الروسية اتفقوا على تشكيل لجنة دستورية مكونة من 150 شخصا على أساس حصص متساوية من الحكومة السورية والمعارضة وممثلين عن المجتمع المدني لمناقشة إصلاح الدستور السوري الحالي.