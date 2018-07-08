سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين جراء وقوع انفجارين في ريفي حلب ادلب.

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وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ان دراجة نارية مفخخة انفجرت في بلدة قباسين بريف حلب الشمالي الشرقي، مما اسفر عن سقوط ضحايا

وتخضع بلدة قباسين بريف حلب لسيطرة فصائل"الجيش الحر" ، المدعومة من تركيا.

وجاء التفجير عقب ساعات على سقوط قتلى وعشرات الجرحى بانفجار سيارة مفخخة في بلدة جرابلس بريف حلب.

ووقعت في الاونة الاخيرة سلسلة تفجيرات في مناطق بريف حلب منها ما استهدفت مواقع لـ"الجيش الحر"، اسفرت عن سقوط ضحايا.

وفي حادثة اخرى، بينت المصادر ان عبوة ناسفة استهدفت سيارة على الطريق الواصل بين مدينة كفرتخاريم وبلدة أرمناز بريف إدلب الشمالي الغربي، ما اسفر عن سقوط جرحى.

وتشهد محافظة ادلب بشكل شبه يومي عمليات تفجير بسيارات و دراجات مفخخة ، ما أدى لقتل وجرح العشرات بينهم مقاتلين من المعارضة المسلحة.