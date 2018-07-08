لقيت عضو مجلس "سوريا الديمقراطية" مصرعها، صباح الأحد، بانفجار قنبلة في مدينة الحسكة.

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وأشارت معلومات متطابقة من مصادر عدة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، الى مقتل العضو في مجلس" سوريا الديمقراطية" ديلان شيخ محمود وشقيقها إثر إلقاء قنبلة يدوية على منزلهم في حي العزيزية بمدينة الحسكة من قبل مجهولين.

وتعرض في الآونة الأخيرة مسؤولين وعناصر تابعين لمجلس "سوريا الديمقراطية" للاستهداف بواسطة تفجيرات بعبوات ناسفة او سيارات مفخخة او اطلاق نار، في المناطق الخاضعة تحت سيطرة الاكراد بعدة مناطق بشمال سوريا.