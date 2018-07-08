كشفت صحيفة (الوطن) المحلية، نقلا عن مصادر عن "الإدارة الذاتية" الكردية شمالي سوريا، عن التوصل لاتفاق جديد بين النظام السوري و "وحدات حماية الشعب" الكردية يقضي بتسليم النفط لدمشق.

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وأوضحت المصادر أن "وحدات حماية الشعب الكردية" والحكومة السورية، توصلوا إلى اتفاق ينص على تولّي الحكومة إدارة المنشآت النفطية في الحسكة، وأن تكون عمليات بيع النفط حصرية بيد الدولة السورية".

وزار وفد حكومي، في الأيام الأخيرة، مدن القامشلي والحسكة والرقة والطبقة والشدّادي ، للقاء بعض قيادات "وحدات حماية الشعب" الكردية المسيطرة على شرق الفرات، بحسب الصحيفة.

وكانت صحيفة (الوطن) أفادت منذ ايام، نقلا عن مصادر إعلامية عدة ، بتكثيف الاتصالات بين أكراد سوريا ودمشق لبحث ترتيبات تتعلق بمستقبل المناطق الخاضعة للسيطرة الكردية.

وجاء الحديث عن التوصل لاتفاق بعد إعلان النظام السوري استعداد الجيش شن عملية عسكرية لاستعادة مناطق خاضعة تحت سيطرة "قسد" ، في حال رفضها الحوار، الا ان "مجلس سوريا الديمقراطية" أبدى استعداده للتفاوض مع دمشق بلا شروط.

وتسيطر القوات الكردية،، والتي تحظى بدعم أمريكي، على مساحات واسعة في شمال وشمال شرق سوريا، بعد طرد تنظيم "داعش"منها، وتتولى الإدارة الذاتية الكردية تسيير شؤونها.