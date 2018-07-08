أكدت إيران، يوم الأحد، أن المستشارين العسكريين الإيرانيين سیبقون في سوريا، لمساندة النظام في التصدي للإرهاب.

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ونقلت وسائل اعلام عن المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان قوله، خلال لقائه مع السفير الفلسطيني في طهران صلاح الزواوي، ان "إسرائيل تسعى للهيمنة على سوريا بعد "داعش"، مشيرا الى ان "المستشارين العسكريين الإيرانيين سيستمرون بتواجدهم إلى جانب سوريا ".

وتعتبر ايران تواجد مستشاريها العسكريين في سوريا امر شرعي، وجاء بطلب من دمشق، ولن تخرج منها، وذلك رداً على مطالبات دولية لاسيما اسرائيل و أميركا بإخراج القوات الإيرانية من سوريا.

وتعد إيران من الدول الداعمة للحكومة السورية ماليا وسياسيا وعسكريا، في حين تتهمها المعارضة السورية ودول عربية وغربية بتأجيج الصراع في البلاد من خلال دعم النظام عسكريا.