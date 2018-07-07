حجز منتخب كرواتيا بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس العالم، بعد فوزه على منتخب روسيا بضربات الترجيح بنتيجة (4-3) بعد انتهاء الوقت الأصلي (1-1) والإضافي (2-2)ا، في اطار منافسات دور الثمانية من المونديال.

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أفتتح دينيس تشيرشيف نتيجة المباراة في الدقيقة 31 من تسديدة رائعة، ثم عدل أندريه كراماريتش الكفة في الدقيقة 39.

وتمكن المدافع دوماجوي فيدا من ترجيح كفة كرواتيا في الدقيقة 101 من الشوط الأول الإضافي، ومن خلال ضربة ركنية استغل سوء تمركز لاعبي روسيا ويضع الكرة برأسية داخل الشباك.



وفي الشوط الثاني عادل ماريو فرنانديز النتيجة لروسيا في الدقيقة 115 بضربة رأسية من مخالفة احتسبها الحكم على لاعب كرواتيا، ليتم اللجوء لضربات الترجيح التي ابتسمت لمنتخب كرواتيا بنتيجة 4-3 بعد إضاعة منتخب روسيا لركلتين.

وتواجه كرواتيا بنصف النهائي المنتخب الأنكليزي الفائز 2-0 على السويد بربع النهائي.

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