تأهل الاسباني رافايل نادال المصنف ثانيا بسهولة الى الدور ثمن النهائي من بطولة ويمبلدون الانكليزية لكرة المضرب، ثالث البطولات الاربع الكبرى، بفوزه السبت على الاسترالي اليكس دي مينور 6-1 و6-2 و6-4، وضمن بالتالي الاحتفاظ بصدارة التصنيف العالمي للمحترفين.

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ويلتقي الاسباني، الذي صنف ثانيا في ويمبلدون خلف السويسري روجيه فيدرر والمتوج الشهر الماضي بلقبه الحادي عشر في بطولة رولان غاروس الفرنسية على الملاعب الترابية، في مباراته المقبلة مع التشيكي ييري فاسيلي الفائز على الايطالي فابيو فونييني 7-6 (7-4) و3-6 و6-3 و6-2 بعد مباراة استمرت قرابة 3 ساعات.



وهي المرة الاولى التي يبلغ فيها نادال ثمن النهائي في بطولة ويمبلدون منذ 2011 حين وصل الى النهائي قبل ان يخسر امام الصربي نوفاك ديوكوفيتش.



وسبق للاسباني ان توج مرتين على الملاعب العشبية لويمبلدون في 2008 و2010.



وعبر الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو،المصنف الرابع عالميا لثمن النهائي عقب تغلبه على منافسه الفرنسي بينوا بيير

6-4 و7-6 (7-4) و6-3.



وبهذا الفوز، عبر المرشح الخامس للقب، لثمن نهائي البطولة، وذلك للمرة الرابعة في مسيرته، حيث سبق للاعب الأرجنتيني التأهل لنفس الدور في 2011 حين خسر أمام الإسباني رافائيل نادال، ثم في 2012 حين ودع المسابقة على يد الإسباني أيضا ديفيد فيرير، وفي 2013 حين تغلب على الإيطالي أندرياس سيبي.



وفي تلك النسخة، حقق ديل بوترو أفضل نتيجة له في ويمبلدون، حيث بلغ نصف النهائي الذي سقط فيه أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش.



وسيواجه اللاعب الأرجنتيني في ثمن نهائي النسخة الحالية، الفائز من المواجهة بين الفرنسي جيل سيمون والأسترالي ماثيو ايبدين.