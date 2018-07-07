أنهى المنتخب الانكليزي لكرة القدم حلم منافسه السويدي ببلوغ الدور نصف النهائي لكأس العالم للمرة الأولى منذ 24 عاما، وحقق حلمه الخاص بالعبور الى هذا الدور للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 1990، بفوزه عليه 2-0 السبت في الدور ربع النهائي لمونديال روسيا.

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وفي مباراة أقيمت في سامارا، حقق منتخب "الأسود الثلاثة" فوزا مريحا بنتيجة 2-صفر على نظيره الاسكندينافي بهدفين لهاري ماغواير (30) وديلي آلي (61). وسينتظر الانكليز نتيجة المباراة الأخيرة في ربع النهائي بين روسيا المضيفة وكرواتيا في سوتشي، لمعرفة منافسهم في مباراة نصف النهائي التي تقام الأربعاء على ملعب لوجنيكي في موسكو.



وسجل هاري ماغواير (30) وديلي آلي (61) هدفي منتخب "الأسود الثلاثة".

ومن أصل الأهداف الـ 11 التي سجلتها انكلترا في المونديال الروسي (بما يشمل هدفي اليوم)، كان هدف ماغواير الثامن الذي يأتي من ضربة ثابتة (ركلة جزاء أو ركنية أو حرة).



أما الهدف الثاني، فأتى من كرة رأسية لآلي بعد كرة عرضية رفعها جيسي لينغارد. وأصبح لاعب توتنهام هوتسبر البالغ 22 عاما، ثاني أصغر لاعب يسجل هدفا دوليا لمنتخب انكلترا في المونديال بعد مايكل أوين في مونديال 1998 (كان الأخير في الثامنة عشرة من العمر عندما سجل في مرمى رومانيا).



وهي المرة الثالثة التي تبلغ فيها انكلترا الدور نصف النهائي، بعد 1966 عندما أحرزت اللقب (الأول والوحيد لها) على أرضها، ومونديال ايطاليا 1990 حينما خرجت أمام ألمانيا الغربية بركلات الترجيح (حلت رابعة).



وواصلت التشكيلة الشابة للمدرب الانكليزي غاريث ساوثغيت مسيرتها الناجحة في مونديال 2018، حيث تحقق أداء يعد من الأفضل للمنتخب في البطولات الكبرى منذ أعوام طويلة، ما دفع مشجعيه مؤخرا لاطلاق شعار ان "الكأس عائدة الى منزلها"، في اشارة الى بلادهم، مهد كرة القدم والتي لم تحرز أي لقب كبير في تاريخها باستثناء مونديال 1966.



وفشلت السويد في حجز مكان لها بين الأربعة الكبار للمرة الخامسة في تاريخها، علما ان المرة الأخيرة كانت في مونديال 1994 (حلت ثالثة)، وهي تخرج من المونديال بعدما مسيرة لافتة تصدرت فيها المجموعة السادسة التي ضمت ألمانيا حاملة اللقب والمكسيك وكوريا الجنوبية.