أعلنت وزارة التربية، يوم السبت، أنه لا صحة لما تناقلته صفحات التواصل الاجتماعي حول إصدار تقويم للعام الدراسي المقبل 2018-2019.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي نشرته وكالة (سانا) الرسمية، أن المرجعية في أي خبر يتعلق بالتربية هي المكتب الصحفي في الوزارة أو ما ينشر على موقعها الرسمي أو على الفضائية التربوية.

وأشار البيان إلى أن تقويم العام الدراسي القادم ما زال "قيد الدراسة ".

وكانت وزارة التربية حددت 6 أيلول الماضي موعد بداية العام الدراسي الجديد 2017_2018 في جميع المدارس الرسمية والخاصة ولجميع المراحل .

سيريانيوز