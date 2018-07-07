أفادت وكالة سبوتينك الروسية نقلا عن قائد عسكري في الجيش النظامي، يوم السبت ، قوله ان الجيش سيطر طريق دمشق عمان الدولي بشكل كامل، بعد دخول عدد من البلدات في عملية المصالحة.

وقال القائد العسكري الميداني، للوكالة إن "الجيش يقيم نقاطا عسكرية على طول الطريق الدولي الذي بات أمنا بعد دخول بلدات نصيب وأم المياذن لعملية المصالحة", لافتا إلى أن هناك "جرافات تابعة للجيش تقوم حاليا بإزالة جميع السواتر الترابية التي أقامها مسلحو جبهة النصرة والفصائل المتحالفة معها".

وأضاف القائد العسكري أن "الجيش استعاد معبر نصيب، بعد تنفيذ عملية التفاف لتدخل بعد ذلك البلدات المجاورة في عملية المصالحة".

و سيطرت قوات النظام ، الجمعة، على معبر نصيب الحدودي مع الأردن، في تقدم استراتيجي ،بعد أكثر من 3 سنوات من خسارته.

وشن الجيش النظامي، في 19 الشهر الماضي، عملية عسكرية في جنوب سوريا، بدعم من الطيران الروسي، لاستعادة درعا، بالتزامن مع مصالحات أجريت في المنطقة والتي انضمت إليها بلدات وقرى في محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة.

ويخضع الجنوب السوري لاتفاق خفض التوتر المبرم بين الدول الضامنة ( تركيا وروسيا وإيران) في تموز 2017، بالعاصمة الكازاخستانية أستانا.

سيريانيوز