أصيب يوم الجمعة، شابين اثنين من الجنسية السورية جراء حادث سير في لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الحادث جاء نتيجة انحراف الدراجة النارية على طريق عام بلونة - كسروان، وأصطدامها بسيارة من نوع "فولسفاكن - جيتا".

وأضافت أن الحادث أدى إلى "إصابة الشابين بجروح و نقلهما إلى مستشفى سان جورج في عجلتون لتلقي العلاج".

ويأتي ذلك بعد أكثر من أسبوع على وقوع حادث مماثل على طريق عام بلدة ميروبا- كسروان بين سيارة من نوع "هوندا سيفيك" ودراجة نارية، وأدى إلى إصابة سائق الدراجة بجروح، وهو من التابعية السورية وإصابة اثنين آخرين.

وتكرر في الآونة الأخيرة تعرض السوريين المقيمين في لبنان لحوادث مختلفة منها إطلاق نار وطعن وصدم، الأمر الذي أدى إلى سقوط ضحايا.

سيريانيوز