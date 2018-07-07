أوقفت قوات الأمن التركي، فجر يوم السبت، 4 سوريين يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" ، خلال عملية في ولاية "زونغولدق" شمال غربي تركيا.

ونقلت وكالة (الأناضول) التركية، عن مصادر أمنية ، قولها ان "فرق مكافحة الإرهاب في "زونغولدق"، نفذت عملية للقبض على مشتبه فيهم يحملون الجنسية السورية يعملون لمصلحة "داعش ".

وأكدت المصادر أن "العملية جاءت بناء على أوامر النيابة العام، حيث داهمت فرق الأمن منزلا في مركز الولاية، وألقت القبض على 4 مشتبهين، بينهم امرأة".

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الفرق المشاركة في العملية الأمنية صادرت كمية مستلزمات عائدة للمشتبه فيهم، لم يتسن للوكالة التركية الحصول على معلومات حول ماهيتها.

وسبق أن ألقت السلطات التركية القبض على عدد من السوريين بتهم تتعلق بالانتماء لمنظات ارهابية مثل "داعش" او تهم تتعلق بالسرقات و القتل و التزوير ومخالفات أخرى.

ويشار إلى أن تركيا تقوم بعمليات أمنية وعسكرية متعددة الأوجه لمكافحة تنظيم "داعش"، تستهدفه وأنشطته الإرهابية داخل البلاد وخارجها.

سيريانيوز