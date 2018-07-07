سقط ضحايا جراء انفجار سيارة مفخخة في بلدة جرابلس بريف حلب.

وذكرت مصادر معارضة ان السيارة انفجرت بالقرب من المستوصف في بلدة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي، ما اسفر عن سقوط قتلى وعشرات الجرحى.

ووقعت في الاونة الاخيرة سلسلة تفجيرات في بلدة جرابلس منها ما استهدفت مواقع لـ"الجيش الحر"، اسفرت عن سقوط ضحايا.

يذكر أن مدينة جرابلس تعد المدينة الأولى التي سيطرت عليها فصائل "الجيش الحر" والقوات التركية خلال عملية "درع الفرات" وذلك بعد طرد مقاتلي "داعش" منها.

وساندت تركيا فصائل المعارضة في حربها بشمال سوريا، منذ 24 آب 2016، في اطار عملية "درع الفرات"، ضد المقاتلين الأكراد وتنظيم "داعش"،استطاعت استعادة السيطرة على العديد من القرى والبلدات، وتم الإعلان عن انتهاء العملية في أواخر آذار 2017.