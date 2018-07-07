أعلنت السلطات اليابانية عن سقوط قتلى وفقدان العشرات واجلاء أكثر من مليون شخص نتيجة فيضانات وانزلاقات تربة ناتجة عن أمطار غزيرة انهمرت لأربعة أيام على التوالي في جنوب وغرب اليابان.

وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) أن "ما لا يقل عن 50 شخصاً فقدوا مع تعرض غرب اليابان ووسطها لأمطار غزيرة أودت بحياة 38 شخصاً على الأقل".

وأفادت وكالة الانباء الفرنسية (ا ف ب) أن السلطات اليابانية "أحصت 20 قتيلا عل الأقل ، في وقت أمرت السلطات المحلية بجلاء 1,614 مليون شخص".

وأدت الأمطار الغزيرة المستمرة خصوصا في مناطق هيروشيما واوكاياما وكيوتو إلى أضرار جديدة .

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية العديد من المناطق في غرب البلاد في حالة الإنذار القصوى التي لا تعلن إلا عندما تصل كميات المياه مستويات نادرة تحدث مرة بعد عدة عقود.

وأضافت الأرصاد أن الأمطار الغزيرة ستستمر حتى الأحد في المناطق الغربية كما ستطال شرق اليابان.

وسبق ان شهدت اليابان في تموز 2017 فيضان إثر أمطار غزيرة غير مسبوقة ، أدى مقتل اشخاص وإجلاء آلاف اخرين فضلا عن تدمير طرق ومنازل ومدارس في جزء كبير من كيوشو، الواقعة حوالي 900 كم جنوب غرب طوكيو اليابانية .

سيريانيوز