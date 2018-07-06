أصيب، يوم الجمعة، شخص مدني بجروح ووقعت أضرار مادية بالممتلكات جراء قذائف متفجرة سقطت على بلدة خان أرنبة و مدينة البعث في القنيطرة .

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن عشرات القذائف المتفجرة مصدرها تنظيم "جبهة النصرة" في الريف الغربي للقنيطرة سقطت على مدينة البعث ما أدى إلى إصابة مدني بجروح ووقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

وأضافت الوكالة أن "عدة قذائف سقطت على بلدة خان أرنبة شمال شرق مدينة القنيطرة بنحو 15 كم تسببت بأضرار مادية دون وقوع إصابات".

وسقطت في الآونة الأخيرة قذائف هاون وصاروخية في عدة مناطق بمدينة القنيطرة، أسفرت عن سقوط ضحايا وحدوث أضرار مادية، بالتزامن مع شن الجيش النظامي عمليات عسكرية ضد الفصائل المعارضة المسلحة في الجنوب السوري.

ويخضع الجنوب السوري الذي يضم محافظات القنيطرة و درعا و السويداء لاتفاق خفض التوتر المبرم بين الدول الضامنة( تركيا وروسيا وإيران) في تموز 2017، بالعاصمة الكازاخستانية أستانا.

سيريانيوز