بلغ المنتخب الفرنسي لكرة القدم الدور نصف النهائي لمنافسات كأس العالم في روسيا، بفوزه على منتخب الأوروغواي 2-صفر في المباراة التي أقيمت بينهما الجمعة في نيجني نوفغورود.

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وسجل لفرنسا المدافع رافايل فاران (40) والمهاجم انطوان غريزمان (61)، ليلاقي "الديوك" في نصف النهائي الثلاثاء في سان بطرسبورغ، الفائز من مباراة البرازيل وبلجيكا التي تقام في وقت لاحق اليوم في قازان.



وافتقدت الأوروغواي في المباراة لأفضل هداف لها في المونديال الحالي، إدينسون كافاني الذي لم يتعاف من اصابة في ربلة الساق اليسرى تعرض لها في ثمن النهائي ضد البرتغال (2-1) السبت.



وهي المرة السادسة يبلغ فيها المنتخب الفرنسي المتوج بلقب 1998 على أرضه، الدور نصف النهائي على الأقل في المونديال، والمرة الأولى منذ نسخة ألمانيا 2006 عندما وصل الى النهائي وخسر أمام ايطاليا بركلات الترجيح.



في المقابل، كانت الأوروغواي تسعى لبلوغ نصف النهائي للمرة الأولى منذ مونديال جنوب افريقيا 2010 عندما حلت رابعة.



وتمكن المنتخب الفرنسي في مباراة الجمعة من كسر الصلابة الدفاعية لنظيره الأميركي الجنوبي، وسجل في مرماه هدفين، أي ضعف عدد الأهداف التي تلقها الحارس فرناندو موسليرا في المباريات الأربع السابقة في المونديال الروسي.



وأتى الهدف الأول من ركلة حرة رفعها غريزمان داخل منطقة الجزاء، وتابعها فاران برأسه قوية في مرمى موسليرا. أما الهدف الثاني، فجاء من تسديدة قوية لغريزمان من خارج منطقة الجزاء، غالطت حارس الأوروغواي وارتدت من يديه الى الشباك.