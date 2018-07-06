قطع فريقا الجيش والمجد شوطا كبيرا نحو التأهل لنهائي كأس الجمهورية لكرة القدم بعد فوز الأول على ضيفه تشرين بهدفين دون رد وفوز الثاني على مضيفه الشرطة بنتيجة 3-2 الجمعة ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي.

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على ملعب الفيحاء بدمشق حقق فريق الجيش فوزا مستحقا على تشرين بهدفين دون رد سجلهما ورد السلامة بعد مباراة متوسطة المستوى من الفريقين وانحصر اللعب وسط الملعب وغابت عنها الفرص المباشرة إلا أن الجيش وبخبرة لاعبيه استطاع الاستفادة من الفرص المتاحة له عبر لاعبه المتميز ورد السلامة.



أما المباراة الثانية في الدور ذاته والتي كان ملعب تشرين مسرحها فقد فاز المجد على جاره الشرطة بثلاثة أهداف لهدفين سجل أهداف المجد أحمد قضماني هدفين ومحمد شوارغي فيما سجل هدفي الشرطة محمد العبادي احدهما من ركلة جزاء.



يشار إلى أن مباريات الإياب ستجري في الثالث عشر من الشهر الجاري حيث يلتقي تشرين مع الجيش في ملعب الباسل باللاذقية والشرطة مع المجد في ملعب الجلاء بدمشق.