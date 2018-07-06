تقدم روجر فيدرر، المصنف الأول وحامل اللقب، إلى دور الـ16 في بطولة ويمبلدون للتنس دون خسارة أي مجموعة بعد فوزه 6-3 و7-5 و6-2 على الألماني يان-لينارد شتروف.

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وعبر فيدرر، الساعي للفوز بلقب ويمبلدون للمرة التاسعة وهو رقم قياسي، المجموعة الأولى بسهولة قبل أن يبدي شتروف صاحب ضربات الإرسال القوية مقاومة أكثر في المجموعة الثانية.



لكن فيدرر حسم المجموعة الثانية قبل أن يمضي اللاعب البالغ من العمر 36 عاما للفوز بالمجموعة 29 على التوالي في نادي عموم إنجلترا ويكمل الانتصار على الملعب الرئيسي بعد نحو ساعة ونصف من اللعب.

وضمن منافسات السيدات، تأهلت الاميركية سيرينا وليامس الى الدور ثمن النهائي بفوزها الجمعة على الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش 7-5 و7-6 (7-2).



وتلتقي سيرينا في مباراتها المقبلة الروسية يفغينيا رودينا التي احدثت المفاجأة بتغلبها على الاميركية الاخرى ماديسون كيز المصنفة عاشرة 7-5 و5-7 و6-4 اليوم ايضا.



وغابت سيرينا، حاملة الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولات الكبرى في عصر الاحتراف (23)، لفترة طويلة عن الملاعب بعد تتويجها بلقب بطولة استراليا المفتوحة 2017 بسبب الحمل ووضع مولودتها الأولى في أيلول/سبتمبر الماضي.



وعادت الاميركية الى البطولات الكبرى في رولان غاروس الفرنسية التي انطلقت أواخر أيار/مايو، وانسحبت قبل مواجهة الروسية ماريا شارابوفا في ثمن النهائي. وهي تشارك في ويمبلدون للمرة الثامنة عشرة في مسيرتها.



في المقابل، خرجت الاميركية فينوس وليامس المصنفة تاسعة والشقيقة الاكبر لسرينا من الدور الثالث بخسارتها امام الهولندية كيكي برتنز العشرين 2-6 و7-6 (7-5) و6-8 في مباراة استغرقت ساعتين و40 دقيقة.



وكانت فينوس (38 عاما) المتوجة باللقب خمس مرات بلغت النهائي في النسخة الماضية قبل ان تخسر امام الاسبانية غاربيني موغوروتسا، ونصف النهائي في 2016.