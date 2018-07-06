لحق المنتخب البلجيكي لكرة القدم بجاره الفرنسي الى الدور نصف النهائي لكأس العالم في روسيا، بفوزه على البرازيل أحد ابرز المرشحين للقب 2-1 في قازان في الدور ربع النهائي.

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وسجل فرناندينيو (13 خطأ في مرمى منتخب بلاده) وكيفن دي بروين (31) هدفي بلجيكا التي بلغت دور الأربعة للمرة الثانية في تاريخها، وريناتو أغوستو (76) هدف البرازيل التي تبخر حلمها بلقب عالمي سادس.



وتلتقي بلجيكا في نصف النهائي الثلاثاء في سان بطرسبورغ، مع فرنسا التي تغلبت على الاوروغواي 2-صفر في نيجني نوفغورود .



وهي المرة الثانية التي تبلغ فيها بلجيكا نصف النهائي في تاريخ مشاركاتها الـ 13 في كأس العالم، بعد الأولى عام 1986 عندما خسرت امام الارجنتين بثنائية نجمها دييغو أرماندو مارادونا، قبل ان تحل رابعة بخسارتها أمام فرنسا 2-4 بعد التمديد (الوقت الاصلي 2-2).



وضربت بلجيكا بقوة في الشوط الاول وسجلت هدفين وكان في امكانها زيادة الغلة نظرا للهجمات المرتدة العديدة التي أتيحت لمهاجميها، قبل ان تتراجع كليا الى الدفاع في الشوط الثاني.

وأوصل "الشياطين الحمر" المباراة الى بر الأمان رغم الضغط البرازيلي المكثف الذي اسفر عن هدف لم يكن كافيا للسيليساو الذي كان يمني النفس بالتتويج باللقب لمحو خيبة النسخة الأخيرة على أرضه، عندما أقصي في نصف النهائي بخسارة مذلة أمام ألمانيا 1-7، وأخرى أمام هولندا صفر-3 في مباراة المركز الثالث.



وهي الخسارة الاولى للبرازيل منذ 13 شهرا عندما سقطت امام جارتها وغريمتها الارجنتين صفر-1 وديا في ملبورن.



في المقابل، حافظت بلجيكا على سجلها خاليا من الخسارة في 24 مباراة متتالية (19 فوزا و5 تعادلات)، ونجحت في فك عقدة ربع النهائي التي سقطت فيها في مونديال 2014 وكأس أوروبا 2016 في فرنسا.