أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، أنه قصف موقعا عسكريا سوريا، مضيفاً أنه أطلقت منه قذيفة هاون سقطت داخل المنطقة العازلة بين إسرائيل و سوريا.

ونقلت وكالات أنباء عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قوله في تغريدة نشرها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن "الجيش الاسرائيلي موقعا عسكريا سوريا أطلقت منه قبل قليل قذيفة هاون سقطت داخل المنطقة العازلة شرق السياج وبالقرب منه".

​وتابع المتحدث الإسرائيلي "لقد أطلقت القذيفة في إطار الحرب الداخلية بين النظام والمتمردين".

وأشار ادراعي إلى أن "الجيش الإسرائيلي لا يتدخل بالحرب الداخلية في سوريا, ولكنه في ذات الوقت سيواصل الوقوف على تطبيق اتفاقات فك القوات من العام 1974 بما في ذلك الحفاظ على المنطقة العازلة".

من جهته، قال مصدر موالي للحكومة السورية لوكالة (رويترز) تعرضت قرية في محافظة القنيطرة جنوب غرب سوريا لضربة جوية إسرائيلية، مضيفاً أن "الضربة أصابت تلاً في قرية خان أرنبة، من دون أن تتسبب في سقوط ضحايا ".

وتعتبر القنيطرة من محافظات الجنوب السوري والمتاخمة للخط الفاصل بين سوريا و إسرائيل بالقرب من الجولان المحتل والتي تشهد تصاعداً في العمليات العسكرية بين الجيش النظامي و فصائل المعارضة المسلحة في إطار العمل الهادف لاستعادة النظامي السيطرة على تلك المناطق من الوجود المسلح المعارض.

وكان الجيش الإسرائيلي رفع، الجمعة الماضية، حالة التأهب على الحدود الشمالية، في ظل تصاعد العمليات العسكرية في منطقة الجنوب السوري.

ويأتي ذلك بعد أن سقط صاروخين إسرائيليين ، ليلة 26 حزيران الماضي، قرب مطار دمشق الدولي، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية ، فيما أشار "المرصد السوري لحقوق الإنسان" المعارض إلى الصاروخين استهدفا مستودعات أسلحة لحزب الله اللبناني قرب المطار.

وشنت إسرائيل في الفترة الأخيرة سلسلة غارات على أهداف قالت إنها استهدفت منها مواقع عسكرية إيرانية أو تابعة لـ"حزب الله" اللبناني في مناطق بسوريا، مهددة مراراً بالرد بكل قوة على أي انتهاك لسيادتها وتهديد أمنها.

وتتهم الحكومة السورية إسرائيل بتقديم دعم لمسلحي المعارضة في عملياتهم ضد قوات الجيش النظامي في منطقة الجولان.

كما تتهم الحكومة الإسرائيلية القوات الإيرانية بأنها تسعى لترسيخ وجودها العسكري في سوريا لشن الضربات على إسرائيل.

سيريانيوز