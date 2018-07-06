وفاة نائب رئيس الجبهة الوطنية التقدمية عمران الزعبي الاخبار المحلية شارك

توفي نائب "رئيس الجبهة الوطنية التقدمية" ووزير الإعلام الأسبق، عمران الزعبي، صباح يوم الجمعة في مشفى الشامي بدمشق اثر تعرضه لازمة قلبية .

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وذكرت وكالة الانباء "سانا" ان وزارة الإعلام تنعي الاستاذ عمران الزعبي نائب "الجبهة الوطنية التقدمية"، ووزير الاعلام الاسبق، مشيرة الى انه وافته المنية اليوم الجمعة.



كما نعى ناشطون وإعلاميون الوزير الأسبق، وقالوا إنه كان في العناية المشددة في مشفي الشامي بدمشق قبل أن يفارق الحياة.







والزعبي من مواليد 1959 وينحدر من مدينة درعا جنوبي دمشق، وحاصل على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، وعين وزيرًا للإعلام في حكومة وائل الحلقي في 2012، قبل إقالته في تموز 2016.



وعقب ذلك أصدر الرئيس بشار الأسد، مرسومًا بتعيين الزعبي نائبًا للجبهة الوطنية التقدمية خلفًا لسليمان قداح، الذي تم تعيينه في 2005، كما شارك الزعبي في محادثات جنيف.



سيريانيوز

2018-07-06 10:24:24 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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