بدأت شركات روسية بتنفيذ أعمال التنقيب الجيولوجي في سوريا، إضافة للعمل على صيانة وتحديث محطات كهروحرارية في هذا البلد، الذي تضرر قطاع الطاقة فيه بشكل كبير بسبب الحرب.

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وقالت وزراة الطاقة الروسية في بيان، اليوم الجمعة، إن شركات روسية وهي "زاروبيج نفط" و"زاروبيج جيولوجيا" و"أس تي غه انجينيرينغ" و"تيخنوبروم أكسبورت" أبدت اهتماما كبيرا للعمل في سوريا.

وأضاف البيان، أن "شركات روسية، بالتعاون مع الشركاء السوريين، تدرس إمكانية إعادة تأهيل حقول نفط وغاز، وصيانة مصافي النفط"، مشيرا إلى "انطلاق أعمال التنقيب والاستكشاف عن موارد الطاقة في البر والبحر بسوريا".

وعن أولويات مشاريع الطاقة، قالت الوزارة في بيانها أن "دمشق في الوقت الراهن تولي أهمية لتوفير الطاقة الكهربائية للمدن والبلدات السورية دون حدوث انقطاعات".

وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال في نيسان الماضي، أن بعض الشركات الروسية بدأت بالفعل في تنفيذ عدد من مشاريع الطاقة في سوريا، دون أن يكشف أي تفاصيل عن هذه المشاريع.

ووقعت دمشق وموسكو في نهاية كانون الثاني الماضي خارطة طريق للتعاون بين البلدين خلال 2018 والمرحلة القادمة، تضمنت مراحل تنفيذ مشاريع استراتيجية متعلقة بإعادة الإعمار، وتحديث منشآت الطاقة السورية.

وكشف حينها نائب وزير الطاقة الروسي أليكسي تيكسلر، عن مفاوضات مع شركة "تكنوبروم أكسبورت" الروسية لإعادة بناء أربع محطات حرارية سورية لتوليد الطاقة الكهربائية.

وأعلن وزير الطاقة الروسي، أن بعض شركات النفط والغاز الروسية تبحث فرص التنقيب عن موارد الطاقة، وإعادة إعمار بعض الحقول السورية، التي تضررت خلال الحرب.

وأعلن وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم, في كانون الأول الماضي, عن إنشاء شركة روسية سورية مشتركة في مجال الخدمات النفطية في دمشق.

وتسعى وزارة النفط والثروة المعدنية بمساعدة الشركات الروسية، للوصول إلى إنتاج 219 ألف برميل نفط و24.5 مليون متر مكعب من الغاز يومياً بحلول نهاية 2019.