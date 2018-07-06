نفى الكرملين يوم الجمعة أنباء تزعم التحضير لاتفاق بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب حول خروج القوات الإيرانية من سوريا.

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وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن وسائل الإعلام التي روجت هذه الأنباء اعتمدت على مصادر غير موثوقة, مضيفا انه "لا شك في أن المسائل المتعلقة بسوريا سيجرى تبادل الآراء حولها، وهذا أمر سهل التنبؤ به"، مشيرا إلى أن "بوتين مستعد لبحث هذه المسائل".

وتابع بيسكوف "لكن أن يتباحث طرفان في شؤون طرف ثالث، وأن يتخذا أي قرارات بالنيابة عنه، لا يبدو أمرا واقعيا"، مشددا على أن "هذه الأنباء عارية عن الصحة".

وكانت صحيفة "كوميرسانت" الروسية رجحت في وقت سابق نقلا عن مصادرها، أن الرئيسين في قمتهما في هلسنكي في 16 الجاري، سيركزان على موضوع انسحاب العناصر الإيرانية من سوريا.

وتنفي السلطات السورية وجود قواعد عسكرية إيرانية في سوريا ، مشيرة إلى وجود مستشارين إيرانيين يعملون إلى جانب الجيش النظامي .

وكان الرئيس بشار الاسد قال مؤخرا ان كل ما يروج عن وجود قوات إيرانية في سوريا غير صحيح، ولا يمكن إخفاء القوات الإيرانية لو كانت موجودة, لافتا الى ان الحضور الإيراني لا يتعدى وجود ضباط يساعدون الجيش السوري.

وتعتبر ايران تواجد قواتها في سوريا امر شرعي، وجاء بطلب من دمشق، ولن تخرج منها، وذلك رداً على مطالبات دولية لاسيما اسرائيل و أميركا بإخراج القوات الإيرانية من سوريا.

وتعتبر اطياف من المعارضة الوجود الإيراني في سوريا بانه احتلال مرفوض ومدان يجب إنهاؤه فوراً و يمنع التوصل إلى حل سياسي.