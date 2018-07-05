أعلن تطبيق مشاركة الصور الشهير "انستغرام" عن ميزة جديدة تخبرك عندما تتصفح منشورات سبق أن شاهدتها، وستبدأ الميزة الجديدة في الوصول على هواتف Android و iOS، وسيتلقى المستخدمون تنبيهًا عندما يشاهدون جميع المشاركات التي تم نشرها خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وقالت الشركة إن "الميزة الجديدة هي محاولة لمساعدة المستخدمين على مكافحة التصفح الإجباري عبر الإنترنت، وفهم مقدار الوقت الذى يقضونه على التطبيق".



وأضافت "انستغرام"، أن "من خلال هذه الرسالة، سيحصل المستخدم على فهم أفضل للوقت الذى يتم قضاءه عبر التطبيق، بالإضافة إلى معرفة أنك لم تفتقد الصور أو مقاطع الفيديو الأخيرة".



واشار موقع "ديلى ميل" البريطاني، الى ان التطبيق بدأ باختبار الميزة بين بعض المستخدمين في شهر اذار الماضي، إذ لاحظ المستخدمين تنبيه يقول: "لقد شاهدت جميع المشاركات الجديدة خلال الـ 48 ساعة الماضية".



وتعتبر الميزة الجديدة هي جزء من وعد Instagram بالسماح للمستخدمين بمعرفة مقدار الوقت الذى يقضونه على التطبيق، ومحاربة ظاهرة إدمان مواقع التواصل الاجتماعي التي انتشرت بقوة مؤخرا.