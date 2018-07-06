أكدت الخارجية التركية أن المعارضة السورية بعثب إلى المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، قائمة تضم أسماء مرشحيها إلى اللجنة الدستورية.

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وقال المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، في بيان له, أن هيئة التفاوض السورية أرسلت اليوم الخميس قائمة معدة بمشاركة أنقرة بأسماء 50 مرشحا من المعارضة إلى اللجنة السورية.

وأضاف أقصوي أن الحكومة التركية بعثت اليوم أيضا بتأكيد خطي رسمي إلى مكتب دي ميستورا أكدت فيه دعمها للقائمة.

واعلن المبعوث الاممي الى سورية ستافان دي ميستورا اواخر الشهر الماضي عن تقدم بشان مسالة تشكيل اللجنة الدستورية، مشيرا الى انه أجرى مشاورات في جنيف مع ما تسمى بـ"المجموعة المصغرة" التي تتضمن دبلوماسيين من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا والأردن والسعودية حول تشكيل اللجنة الدستورية.

ودعا دي ميستورا إلى أن تتضمن اللجنة الدستورية 30 % من النساء لضمان مشاركة المرأة".

وعقد الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا، منذ ايام، اجتماعات تشاورية في جنيف مع ممثلي الدول الضامنة للهدنة (ايران – روسيا – تركيا)، لبحث ملف تشكيل اللجنة الدستورية.

وسلمت 3 مجموعات من المعارضة السورية (منصة موسكو) و (تيار الغد السوري) و (التيار الوطني الديمقراطي السوري) للموفد الاممي لائحة مشتركة تضم أسماء مرشحيها للجنة الدستورية ، فيما لم تنته "هيئة التفاوض" من تشكيل لائحة مرشحيها لتشكيل اللجنة .

وتسلمت الأمم المتحدة قائمة مرشحين للجنة الدستورية من قبل الحكومة السورية، مضيفة انها تجري بحثها بالعناية.

وكان المشاركون في مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في الـ30 كانون الثاني الماضي في مدينة سوتشي الروسية اتفقوا على تشكيل لجنة دستورية مكونة من 150 شخصا على أساس حصص متساوية من الحكومة السورية والمعارضة وممثلين عن المجتمع المدني لمناقشة إصلاح الدستور السوري الحالي.