أطلقت شركة "غوغل" أحدث نسخة تجريبية من نظام التشغيل المنتظر اندرويد P، والذى يتضمن اصلاحات للأخطاء وتحسينات لتحقيق الاستقرار وقوة الاداء.

وقال موقع fonearena الهندي، تأتي النسخة التجريبية الثالثة بالمزيد من الاصلاحات والتحسينات للنظام بالإضافة إلى التحديث الأمني لشهر تموز 2018 كأحد أهم الاضافات المعتدة دورياً للنظام.

وأدخلت "غوغل" بعض التعديلات على تصميم أيقونات النظام والأزرار، وأيضاً تم اضافة إمكانية اختيار مظهر الجهاز بشكل يدوى فيما يتعلق بالألوان، بالإضافة إلى بعض التفاصيل الجديدة للتحكم بالصوت.

كما أطلقت "غوغل" التحديث الأمني الشهري الخاص بشهر تموز لهواتف نيكزس و بيكسل، حيث يقدم التحديث الحلول الأمنية اللازمة للنظام ومعالجة أغلب المشاكل الأمنية التي تم اكتشافها خلال الثلاثين يوم السابقة.