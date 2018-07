تختبر كل من شبكتي "فيسبوك" و "انستغرام" ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مزيداً من التحكم بمواعيد تلقي الاشعارات، وميزة "عدم الازعاج" بدأت بالظهور لدى بعض المستخدمين فعلاً.

وكشف موقع techcrunch الأمريكي ان عدد من المستخدمين لاحظوا هذه الميزة على نسخة تطبيق فيس بوك الخاصة بهم، حيث ظهر زر جديد يسمح لهم بتفعيل الميزة لإطار زمنى معين أو حتى إيقاف تشغيلها.



وبموجب الميزة الجديدة، سيتمكن مستخدمي فيس بوك إيقاف الصوت والاهتزازات بكل سهولة ويسر، وهى الميزة التي تعتبر مشابه لما أعلنت عنه كل من جوجل وأبل، من خلال توفير أنظمة تشغيل ستمتلك خيار "do not disturb" للمستخدمين.



وتسمح ميزة "عدم الإزعاج" لمستخدمي الخدمتين بإيقاف الإشعارات من التطبيقات لمدة 30 دقيقة أو ساعة أو ساعتين أو ثماني ساعات أو يوم واحد أو حتى يتم إعادة تشغيلهما يدويًا.



وكان "انستغرام" كشف في ايار الماضي، أنه يعمل على إحصائيات الاستخدام، حيث قال إنهم يعملون على إضافة أدوات تساعد المستخدمين على معرفة الوقت الذى يقضونه على انستجرام، كما أعلنت خدمة انستجرام ايضا عن ميزة "You All Caught Up" والتي تساعد المستخدمين على متابعة جميع المنشورات، حيث سيظهر لهم رسالة تدل على أن المستخدم قام بقراءة جميع المنشورات السابقة.