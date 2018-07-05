اعترفت شركة "فيسبوك" رسميا بوجود خلل أمنى أثر على 800 ألف مستخدم، وتسبب في فك الحظر بشكل تلقائي عن أشخاص سبق وقام المستخدمين بحظرهم، مشيرة إلى أن هذا الأمر حدث في الفترة من 29 أيار إلى 5 حزيران الماضيين.

وبينت الشركة عبر مدونتها الرسمية، ان "الأشخاص الذين تم حظرهم في الماضي تمكنوا من مشاهدة المحتوى الذى ينشر بشكل طبيعي وكأنهم لا يزالون ضمن قائمة الأصدقاء، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو وما يتم نشره داخل "القصص".

ولم توضح "فيسبوك" بالضبط تفاصيل الخطـأ، ولكنها أشارت إلى أن "83% ممن تعرضوا للمشكلة لديهم شخص واحد على الاقل تم فك الحظر عنه"، ولكنها أكدت على أنها عملت على "إصلاح تلك المشكلة بشكل نهائي".