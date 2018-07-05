رصدت تقارير هاتف أيفون جديد باسم "ايفون 11.2"، يعمل بنظام تشغيل iOS 12، ويضم ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 غيغابايت.

وقال موقع phonearena الهندي، ان الرصد كشف الهاتف على منصة Geekbench، حيث سيتضمن معالج D321AP الجديد.

وأضاف الموقع، انه، كشفت نتائج اختبارات النواه الواحدة والنواة المتعددة بنفس أداء هاتف آيفون X، مع ملاحظة أن التقارير السابقة أشارت إلى أن شركة "أبل" ستطلق ثلاثة هواتف ايفون مختلفة خلال 2018، أحدهم سيحتوى على شاشة 6.1 بوصة وكاميرا واحدة، والثاني سيكون نسخة محدثة من هاتف آيفون X بشاشة 5.8 بوصة.

أما النسخة الأخيرة من الهاتف فستأتي بشاشة 6.5 بوصة، وبنفس حجم هاتف أيفون 8 بلس وسيتضمن ثلاثة كاميرات.