أفادت وكالة سانا الخميس أنه لا صحة للمعلومات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام عن انفجار سيارة مفخخة في مدينة محردة والانفجار ناتج عن انفجار مستودع ذخيرة.

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ونقلت سانا عن مصدر في قيادة شرطة حماة قوله أن الانفجار الذي سمع دويه في مدينة محردة اليوم ناجم عن انفجار مستودع للذخيرة في الحي الغربي من المدينة.

وأشار المصدر إلى أن انفجار مستودع الذخيرة ناجم عن خلل تقني.

بدورها, افادت مصادر معارضة عن مقتل 11 عنصر من الفيلق الخامس جراء انفجار مستودع للذخيرة في أحد مقراتها بمحيط مدينة محردة .

وكانت مصادر اعلامية افادت عن انفجار سيارة في مدينة محردة بريف حماة وان سيارات الإسعاف توجهت إلى المكان.