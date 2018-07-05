تابع النجمان الاسباني رافايل نادال والصربي نوفاك ديوكوفيتش مشوارهما في بطولة ويمبلدون الانكليزية، ثالث البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، ببلوغهما الدور الثالث الخميس، في حين خرج الكرواتي مارين سيليتش احد المرشحين البارزين للمنافسة على اللقب مبكرا، والسويسري ستانيسلاف فافرينكا.

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وتغلب نادال المصنف اول عالميا على الكازاخستاني ميخائيل كوكوشكين بثلاث مجموعات 6-4 و6-3 و6-4.



وعلى الرغم من عدم خسارته اي مجموعة، فان فوز نادال لم يكن سهلا علما بانه تخلف 1-3 في المجموعة الثالثة امام كوكوشكين الذي تشرف على تدريبه زوجته.



وسنحت للكازاخستاني 13 كرة لكسر ارسال منافسه لم ينجح الا في اثنتين منها فقط طوال المباراة.



واذا قدر لنادال الفائز الشهر الماضي ببطولة رولان غاروس الفرنسية للمرة الحادية عشرة في مسيرته، حسم مباراته المقبلة ضد الاسترالي المغمور اليكس دي مينور (19 عاما)، سيحتفظ بصدارة التصنيف العالمي في نهاية البطولة الانكليزية.



يذكر ان نادال لم يتخط حاجز ثمن النهائي في بطولة ويمبلدون منذ عام 2011 عندما خسر النهائي امام الصربي نوفاك ديوكوفيتش.



وبات ديوكوفيتش خامس لاعب يحقق فوزه الستين في بطولة ويمبلدون بتغلبه بسهولة تامة على الارجنتيني هوراسيو زيبالوس 6-1 و6-2 و6-3.



ولم يجد ديوكوفيتش الفائز باللقب الانكليزي ثلاث مرات اعوام 2011 و2014 و2015، اي صعوبة في تخطي هذا الدور الذي كان يخوضه منافسه للمرة الاولى بعد سقوطه عند الحاجز الاول خمس مرات.



وسيلتقي ديوكوفيتش المصنف اول عالميا سابقا في الدور المقبل البريطاني ادموند كايل او الاميركي برادلي كلان.



وتعرض الكرواتي مارين سيليتش وصيف العام الماضي واحد المرشحين للتتويج باللقب، لخسارة مفاجئة امام الارجنتيني المغمور غيدو بيلا 6-3 و6-1 و4-6 و6-7 (3-7) و5-7.



وكانت المباراة توقفت بالامس بسبب الامطار عندما كان سيليتش متقدما بمجموعتين نظيفتين امام منافس لم يكن قد حقق اي فوز في ويمبلدون قبل مشاركته فيها هذا العام.



لكن سيليتش الذي خسر نهائي ويمبلدون امام السويسري روجيه فيدرر عام 2017، انهار تماما لدى اكمال المباراة اليوم ليستغل بيلا المصنف 82 عالميا الامر ويضرب موعدا مع ماكينزي ماكدونالدز في الدور الثالث.



ولحق بسيليتش السويسري ستانيسلاف فافرينكا بخسارته أمام الايطالي توماس فابيانو، المصنف 133 عالميا بثلاث مجموعات 6-7(9/7) و3-6 و6-7 (8/6).