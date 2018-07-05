خرجت الاسبانية غاربيني موغوروتسا حاملة اللقب من الدور الثاني لبطولة ويمبلدون الانكليزية ثالث البطولات الاربع الكبرى، بخسارتها امام الهولندية اليسون فان اويتفانك 7-5 و2-6 و1-6 .

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وباتت موغوروتسا رابع لاعبة من المصنفات الخمس الاوليات اللواتي يخرجن من البطولة قبل الدور الثالث، بعد الدنماركية كارولاين فوزنياكي (2)، الاميركية سلون ستيفنس (4) والاوكرانية ايلينا سفيتولينا (5).



في المقابل، لم يسبق لفان اويتفانك التي تحتل المركز ال47 عالميا، ان تغلبت على اي لاعبة من المصنفات العشر الاوليات في تصنيف المحترفات، وستواجه الاستونية انيت كونتافيت في الدور الثالث.

كما تأهلت الأمريكية سيرينا ويليامز إلى ثالث أدوار بطولة ويمبلدون، بعدما فازت بسهولة على منافستها البلغارية فيكتوريا توموفا بمجموعتين دون رد.



وحققت سيرينا فوزها السهل بواقع 1-6 و4-6 بعد ساعة وسبع دقائق فقط، لتزيد عدد انتصاراتها في البطولة إلى 82 مباراة في 18 مشاركة.



يذكر أن اللاعبة الأمريكية توجت 23 مرة بألقاب بطولات جراند سلام طوال مسيرتها الاحترافية في عالم الكرة الصفراء.