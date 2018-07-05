هدد قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري يوم الخميس، بإغلاق مضيق هرمز إذا لم تستطع إيران بيع نفطها بسبب الضغوط الأمريكية.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن جعفري قوله خلال مؤتمر صحفي في طهران: ان "قواته على استعداد لتنفيذ تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز"، مشيرا الى إنه "إذا لم تستطع إيران بيع نفطها بسبب الضغوط الأمريكية فلن يسمح لأي دولة أخرى في المنطقة بذلك".

واضاف "نأمل أن تنفذ هذه الخطة التي تحدث عنها رئيسنا إذا اقتضت الضرورة... سنجعل العدو يدرك أنه إما أن يستخدم الجميع مضيق هرمز أو لا أحد سيستخدمه".

يشار الى ترامب أعلن في ايار الماضي، عن انسحاب بلاده من اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي كان تم التوصل له في 2015، وهي صفقة تفرض قيودا على أنشطة طهران النووية مقابل رفع عقوبات مجلس الأمن ووقف التدابير الأحادية الجانب التي فرضتها سابقا، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.