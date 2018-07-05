نفى مصدر عسكري أردني ما تم تداوله عبر وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول نشوب حريق داخل مصنع مواد كيميائية في المنطقة الحرة المشتركة مع سوريا، بسبب قصف للطيران الروسي.

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ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية عن المصدر قوله ان "الحريق شب داخل مصنع للكبريت في أقصى شرق المنطقة الحرة.. الحريق تم بفعل مجموعة من النازحين الموجودين بالآلاف في الموقع".

وأضاف المصدر أن افتعال الحريق جاء "لنشر الفوضى بين النازحين ودفعهم باتجاه الحدود الأردنية وإيجاد مبررات للدخول إلى الأراضي الأردنية".

وأعلنت الامم المتحدة، في وقت سابق الخميس، ان العمليات العسكرية بجنوب سوريا أسفرت عن نزوح أكثر من 320 ألف مدني، في وقت رد الاردن على مطالب بفتح حدوده امام الفارين، معتبرا ان ذلك يعرض أمنه للخطر.

وقرر الاردن فتح 3 معابر إنسانية مع سوريا اعتبارا من الأربعاء لتسهيل تمرير المساعدات للنازحين السوريين داخل الحدود السورية، مشددا على ابقاء حدوه مغلقة ورفض استقبال أي لاجئ سوري اضافي.

وبدأ الجيش النظامي، بدعم جوي روسي، عملياته العسكرية منذ نحو أسبوعين ضد المسلحين الرافضين للمصالحة، حيث تمكن من استعادة السيطرة على العديد من البلدات، بعد موافقة العديد من المسلحين في عدد من البلدات الدخول باتفاق مصالحة .

وحذرت عدة دول من كارثة انسانية في جنوب سوريا، عقب فرار الالاف المدنيين، وسط مطالبات لاسيما من منظمات دولية واممية الاردن بفتح حدوده امام الفارين من العنف، الامر الذي قوبل برفض من قبل الحكومة الاردنية.

ويخضع الجنوب السوري لاتفاق خفض التوتر المبرم بين الدول الضامنة( تركيا وروسيا وإيران) في تموز 2017، بالعاصمة الكازاخستانية أستانا.