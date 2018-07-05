أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الخميس، أن الوجود العسكري الأمريكي في منطقة التنف في سوريا، يخلق ظروفا مواتية للأنشطة "داعش" الإرهابية هناك.

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ونقلت وكالة سبوتينك الروسية عن زاخاروفا قولها ان "مهمة القضاء على الإرهاب في الأراضي السورية تزداد صعوبة بسبب الوجود العسكري غير القانوني وغير المبرر للولايات المتحدة في منطقة التنف", مشيرة إلى أن تلك المنطقة "أصبحت، في الواقع، ملاذ لمسلحي "داعش"، الذين لم يتم القضاء عليهم."

ولفتت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إلى عدم السماح للقوات السورية بالوصول إلى تلك المنطقة الواسعة.

وقام الجيش الأمريكي العام الماضي بنشر منظومة الراجمات الصاروخية المتعددة "HIMARS" جنوب سوريا, بهدف تعزيز قاعدة "التنف" العسكرية, عقب التحرك للجيش النظامي , الذي بات على مقربة من القاعدة في تلك الفترة.

وتقع التنف على طريق دمشق بغداد على الحدود مع العراق وعلى مسافة غير بعيدة من الحدود الاردنية.