أفادت وكالة الانباء الفرنسية (ا ف ب) نقلا عن مصادر دبلوماسية بأن مجلس الأمن الدولي فشل في تبني بيان حول الوضع في جنوب غربي سوريا بسبب موقف روسيا.

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وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا, في أعقاب اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في جنوب غربي سوريا، عن وجود خلافات بين أعضاء المجلس, قائلا "إنهم يركزون على وقف العمليات القتالية، ونحن نركز على محاربة الإرهابيين".

وأضاف نيبينزيا "لكننا موافقون على أنه من الضروري ضمان نقل المساعدات الإنسانية إلى من يحتاجون إليها".

وكانت وكالة الانباء الفرنسية (ا ف ب) افادت الثلاثاء نقلا عن مصادر دبلوماسية ان أعضاء مجلس الأمن الدولي، سيجتمعون الخميس، لبحث الوضع في جنوب غرب سوريا, مشيرة الى أن هجوم الذي تخوضه القوات الحكومية السورية، بدعم من العسكريين الروس، في المنطقة تسبب بنزوح حوالي 300 ألف مدني.

وأسفرت عمليات الجيش النظامي في محافظة درعا، منذ 19 حزيران الماضي، عن السيطرة على عشرات من القرى والبلدات من سيطرة المسلحين. وانتقل جزء من البلدات المحلية تحت سيطرة القوات الحكومية نتيجة لمفاوضات ناجحة خاضها العسكريون الروس مع قادة الفصائل المسلحة التي سلم أفرادها أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للحكومة وبدأت تسوية أوضاعها.