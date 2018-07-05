أعلن مركز المصالحة ، التابع لوزارة الدفاع الروسية، يوم الخميس، أن أكثر من 5 آلاف سوري غادروا منطقة "خفض التصعيد" في جنوب غرب سوريا خلال 24 ساعة، عبر ممر أنساني.

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وأشار المركز، في بيان له، نشرته وكالة (سبونتيك)، الى ان "أكثر من 5 آلاف سوري الجزء الغربي من منطقة خفض التصعيد الجنوبية الغربية، التي يسيطر عليها المسلحون، عبر ممر إنساني تم تنظيمه من قبل المركز بالقرب من بلدة كفر شمس".

وجاء ذلك عقب يوم على اتفاق بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الاردني ايمن الصفدي، على مواصلة تنفيذ الاتفاقيات حول خفض التصعيد في المنطقة الجنوبية من سوريا.

واستؤنفت، يوم الاربعاء، عمليات القصف المتبادل بين الجيش النظامي وفصائل المعارضة المسلحة في ريف درعا جنوب سوريا، مما اسفر عن سقوط ضحايا مدنيين في عدة مناطق، عقب الاعلان عن فشل المفاوضات بين الروس والمعارضة بشأن وضع المنطقة.

وبدأ الجيش النظامي، بدعم جوي روسي، عملياته العسكرية منذ نحو أسبوعين ضد المسلحين الرافضين للمصالحة، حيث تمكن من استعادة السيطرة على العديد من البلدات، بعد موافقة العديد من المسلحين في عدد من البلدات الدخول باتفاق مصالحة .

وأسفرت العمليات العسكرية عن حدوث موجة نزوح بين الأهالي، حيث ارتفع عدد النازحين الفارين من الهجمات في درعا نحو الحدود الأردنية بين 270 ألفا و330 ألفا، وفق تقديرات اممية.

وحذرت عدة دول من كارثة انسانية في جنوب سوريا، عقب فرار الالاف المدنيين، وسط مطالبات لاسيما من منظمات دولية واممية الاردن بفتح حدوده امام الفارين من العنف، الامر الذي قوبل برفض من قبل الحكومة الاردنية، معتبرة ان المطالب تتعارض مع امن الاردن.

ويخضع الجنوب السوري لاتفاق خفض التوتر المبرم بين الدول الضامنة( تركيا وروسيا وإيران) في تموز 2017، بالعاصمة الكازاخستانية أستانا.