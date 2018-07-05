أصيب مدنيين اثنين بجروح، يوم الخميس، جراء سقوط قذائف على أحياء بمدينة درعا.

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وذكرت وكالة (سانا) أن "عدداً من القذائف سقطت بعد منتصف الليلة الماضية وصباح اليوم على الأحياء الآمنة في المدينة ما تسبب بإصابة مدنيين اثنين ووقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات".

وجاء ذلك وسط شن الجيش النظامي عمليات قصف، ضد فصائل المعارضة المسلحة، في عدة مناطق بريف درعا.

واستؤنفت، يوم الأربعاء، عمليات القصف المتبادل بين الجيش النظامي وفصائل المعارضة المسلحة في ريف درعا جنوب سوريا، مما اسفر عن سقوط ضحايا مدنيين في عدة مناطق، عقب الاعلان عن فشل المفاوضات بين الروس والمعارضة بشأن وضع المنطقة.

وتعرضت عدة احياء بمدينة درعا، والخاضعة تحت سيطرة النظامي، للاستهداف بقذائف الهاون، مصدرها المعارضة المسلحة، وذلك منذ بدء الجيش النظامي ، بدعم جوي روسي، منذ نحو اسبوعين، عملياته العسكرية ضد المسلحين الرافضين للمصالحة.

ويخضع الجنوب السوري لاتفاق خفض التوتر المبرم بين الدول الضامنة( تركيا وروسيا وإيران) في تموز 2017، بالعاصمة الكازاخستانية أستانا.